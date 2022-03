Rostocker ausgezeichnet : Preisgekrönter Schulchor sendet Friedensbotschaft in die Ukraine

Als erstes Ensemble in Mecklenburg-Vorpommern hat der Rostocker Grundschulchor Schmarl den Kinderchorlandpreis der Deutschen Chorjugend gewonnen. Bei der Preisübergabe setzten die Schüler ein Zeichen gegen den Krieg.

Rostock | Hunderte Kinder gaben am Donnerstag auf dem Schulhof der Grundschule Schmarl alles. „Wir wollen Frieden für alle“, ertönte das bekannte Friedenslied „Hevenu Shalom Alechem“ in drei Sprachen: auf Deutsch, Israelisch – und Ukrainisch. Anlass war nicht nur der Krieg in der Ukraine, sondern auch die Übergabe des Kinderchorlandpreises. Als erster und einzi...

