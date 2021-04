Rostocker Landgericht : Güstrower des versuchten Mordes und der schweren Brandstiftung angeklagt

Laut Anklage soll er im April 2019 in Güstrow die Gartenlaube seiner Freundin angezündet und niedergebrannt haben.

Rostock | Vor dem Rostocker Landgericht begann am Donnerstag die Hauptverhandlung gegen den 34-jährigen Güstrower Nino H. Er muss sich wegen versuchten Mordes in fünf Fällen in Tateinheit mit versuchter schwerer Brandstiftung sowie des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion verantworten. Weiterlesen: Güstrower wegen Brandstiftung und versuchten ...

