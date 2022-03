Guten Morgen, Rostock : Kalendarischer oder meteorologischer Frühling?

Am 1. März war der meteorologische Frühlingsanfang. Der kalendarische folgt am 20. März. Aber was ist der Unterschied?

Rostock | Es ist Frühling! Na ja, noch nicht so richtig. Am 1. März war erst der meteorologische Frühlingsanfang. Wirklich los geht es erst am 20. März. Dann beginnt in Deutschland und auf der gesamten Nordhalbkugel der kalendarische Frühling. Kalendarisch oder meteorologisch? So wirklich habe ich das nie verstanden. Aber ich habe nachgeguckt. Der kalendaris...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.