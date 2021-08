Guten Morgen, Rostock : Der frühe Vogel…

Frühes Aufstehen ist nicht für jeden was und muss es auch gar nicht, findet Redakteurin Anne Luttermann.

Rostock | Schon seit der Schulzeit weiß ich, dass ich eins nicht kann: früh aufstehen. Während meine Mitschüler gegen ihr unsportliches Selbst angetreten sind oder sich jeden Tag aufs Neue durch den Zahlen- und Buchstabendschungel im Matheunterricht durchkämpfen mussten, so war mein größter Feind der Wecker am Morgen. Und das hat sich in all den Jahren nicht...

