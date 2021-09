Guten Morgen, Rostock : Elchbegegnung in Schweden

Lesly Derksen via Unsplash

Lesly Derksen via Unsplash

Eine aufregende Nacht in der schwedischen Einöde verbrachte NNN-Volontärin Carolin Beyer.

Rostock | Ein klassischer Roadtrip durch Schweden beinhaltet natürlich, jeden Abend irgendwo im Nirgendwo das Zelt aufzuschlagen. Die erste Nacht auf meiner diesjährigen Reise verbrachten ich und mein Freund also auf einer Lichtung im Wald direkt am See. Herrlich romantisch könnte man meinen. Allerdings nur, bis die Nacht hereinbrach. Denn damit wurden auch die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.