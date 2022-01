Guten Morgen, Rostock : Wenn die Corona-Warn-App rot leuchtet

Zum Wochenbeginn ereilte NNN-Volontär Tim-Julius Berchtold eine unschöne Nachricht. Inzwischen konnte er aufatmen.

Rostock | Das war ein ganz schöner Schreck, der mich am Dienstagabend ereilte. „Sie haben eine Benachrichtigung in der Corona-Warn-App“ zeigte mein Handy mir kurz nach Feierabend an. Unmittelbar öffnete ich die App und ein rotes, nicht zu übersehendes Feld mit der Überschrift „Erhöhtes Risiko“ fiel mir sofort ins Auge. So wie mir wird es in den vergangenen Monaten wohl vielen Menschen gegangen sein. Denn selbst wenn man die Corona-Nachrichtenlage verfolgt hat, schwingt trotzdem eine Unsicherheit mit, was in diesem konkreten Fall zu tun ist. Zunächst einmal bin ich von der Redaktion ins Homeoffice gewechselt. Und der freundliche Mitarbeiter vom kassenärztlichen Bereitschaftsdienst konnte mir am Telefon mit meinem Anliegen auch schnell weiterhelfen. Als dreifach Geimpfter würde ein negativer Antigen-Selbsttest reichen, um die Quarantäne zu umgehen. Inzwischen bin ich an vier Tagen in Folge negativ getestet worden und auch in die Redaktion zurückgekehrt. Das mulmige Gefühl vom Dienstagabend blieb trotzdem noch eine Weile bestehen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.