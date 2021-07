Guten Morgen, Rostock : Wer soll denn bitte darauf anspringen?

Mit absichtlich falschem Deutsch Werbung zu machen, mag in der Branche schick sein, holt NNN-Chefreporterin Katrin Zimmer aber nicht hinterm Ofen hervor. Ob das wirklich potenzielle Käufer anzieht?

Rostock | „Die Läger sind voll“ steht in breiten Lettern in einer Art Blase neben einem fröhlich grinsenden Thomas Müller. Wahnsinn, was Werbung so alles kann. Natürlich muss es der Fußballweltmeister von 2014 sein, der mir die Möbel von Höffner schmackhaft machen will. Gut, dass die deutsche Mannschaft bei der aktuellen EM nicht ganz so weit kommt, wie erhofft...

