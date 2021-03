Guten Morgen, Rostock : Wie sieht eigentlich Jens Härtel aus?

Und wieder zeigt sich: Sport ist nur eine Nische, bedauert NNN-Sportredakteur Sebastian Lindner.

Rostock | Ich wusste im ersten Moment gar nicht so richtig, wie ich reagieren sollte. „Wie sieht eigentlich Jens Härtel aus?“, vernahm ich da eine Frage aus dem Redaktions-Hintergrund. Als einer dieser Sportredakteure im Haus dachte ich im ersten Moment nicht an einen ernst gemeinten Hilferuf, antwortete zunächst nur in Annahme eines Scherzes: „Auf jeden Fall ha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.