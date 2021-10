Gymnasium Reutershagen : Rostocker Schulprojekt erhält Qualitätssiegel für Nachhaltigkeit

Mehrere Jugendliche sammelten, zusammen mit Schülern aus Europa und dem Nahen Osten, Ideen, wie jeder seinen CO2-Fußabdruck verkleinern kann. Die Ergebnisse fassten sie anschließend auf einer Internetplattform zusammen.

Rostock | Die Themen Umwelt- und Klimaschutz beziehungsweise Nachhaltigkeit werden immer bedeutender in unserer Gesellschaft. Das erkannten auch einige jugendliche Schüler der Europaschule Rövershagen und stellten ein Internetprojekt auf die Beine, mit dem sie ihren Teil zur Aufklärung beitragen möchten. Dafür wurden sie am 19. Oktober ausgezeichnet. Auch in...

