Rostock : HNO-Spezialist der Unimedizin zählt zu Top-Ärzten in Deutschland

Für die Erstellung des Rankings befragt das unabhängige Verbrauchermagazin Guter Rat bundesweit Ärzte, bei wem sie sich oder ihre Angehörigen behandeln lassen würden.

Rostock | Prof. Dr. Robert Mlynski ist von dem unabhängigen Verbrauchermagazin Guter Rat erneut in die Ärzteliste 2021 aufgenommen worden. Das teilte die Unimedizin Rostock am Dienstag mit. Der Direktor der Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohrenerkrankungen, Kopf- und Halschirurgie Otto Körner in der Doberaner Straße in Rostock zählt somit zu einem...

