Folgen auch im Landkreis : Halbstündiger Stromausfall in Rostock führte zu Einschränkungen

Große Teile der Innenstadt und des Rostocker Ostens waren kurz vor 12 Uhr am Dienstag betroffen. Die Rostocker Stadtwerke können bereits erste Angaben zum Ausmaß und der Ursache berichten.

Rostock | Im Rostocker Osten, der Innenstadt in weiten Teilen des Landkreises Rostock bis hin zum Landkreis Vorpommern-Rügen fiel am Dienstagmittag der Strom aus. In den sozialen Medien wurde über stehen gebliebenen Straßenbahnen in der Hansestadt berichtet, auch viele Ampeln im Stadtgebiet und Einkaufzentren wie der Rostocker Hof in der Innenstadt oder der Han...

