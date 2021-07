Rostock : Hanse Messe bietet am Freitag Corona-Impfungen ohne Termin

Zur Verfügung steht der Impfstoff der Firma Moderna, der ab sofort auch für Kinder ab dem zwölften Lebensjahr zugelassen ist.

Rostock | Impfwillige können sich am Freitag, 30. Juli, in der Rostocker Hanse Messe gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, sind die Impfungen im Zeitraum von 13.30 bis 23 Uhr ohne Termin möglich. Zur Verfügung steht der Impfstoff der Firma Moderna, der ab sofort auch für Kinder ab dem zwölften Lebensjahr zugelassen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.