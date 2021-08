Einlasskontrolle in Rostock : Besucherzahlen der Hanse Sail 2021 werden streng überwacht

Noch bevor die maximale Kapazität von 15.000 Personen auf dem Gelände erreicht ist, greift eine Sicherheitsfirma ein. Trotz Impfnachweis und Testpflicht waren an den ersten beiden Tagen viele Menschen am Hafen unterwegs.

Rostock | Wer auf die Hanse Sail 2021 in Rostock will, muss sich ausweisen. Zumindest für den großen Bereich des Seglertreffens ist der Zutritt nur für den möglich, der geimpft, genesen oder negativ getestet ist. An den fünf Eingängen zum Gelände kontrollieren Mitarbeiter der Sicherheitsfirma ABS die Zertifikate. Die meisten seien entspannt und hätten Verständn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.