Havarie in Rostock : Hunderttausende Liter Trinkwasser fluten Straße in Dierkow

Eine geplatzte Hauptwasserleitung in Rostock hat am Sonntagabend für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Mehrere Hunderttausend Liter Trinkwasser setzten den Kurt-Schumacher-Ring unter Wasser.

Rostock | Kein Durchkommen mehr im Kurt-Schumacher-Ring am Sonntagabend in Dierkow. In dem Rostocker Stadtteil war der Polizei zufolge am Sonntagabend eine Hauptwasserleitung geplatzt und hatte die Straße geflutet. Demnach seien vier Hausaufgänge betroffen gewesen und Keller unter Wasser gesetzt worden. Der Einsatz dauerte laut Polizei vier Stunden. Die Beam...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.