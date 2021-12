Rostock-Evershagen : Hausbewohner stoßen auf Einbrecher

Es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der die Eigentümer des Hauses verletzt wurden.

Rostock | Als ein Ehepaar aus Rostock abends in ihr Haus im Stadtteil Evershagen zurückkehrte, stießen sie auf drei Einbrecher. Diese machten sich gerade in ihrer Wohnung zu schaffen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonnabend gegen 21 Uhr. Bereits beim Betreten des Grundstücks sei den Bewohnern aufgefallen, dass die Garage of...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.