Aktion in Rostock : Helgas Stadtpalast bietet freien Einritt für frisch Geimpfte

Am 13. November können all diejenigen gratis in den Club, welche am 22. September ihren ersten Piks erhalten haben. Das Kulturwerk MV will so Anreize geben, sich gegen das Virus immunisieren zu lassen.

Rostock | Frisch Geimpfte können am 13. November in Helgas Stadtpalast in Rostock feiern, ohne Eintritt zahlen zu müssen. „Wir hoffen, einfach noch ein paar Leute dafür sensibilisieren zu können, dass die Impfung auch zur Lösung beitragen kann, wieder ein normales Leben zu führen“, sagte Geschäftsführer Paul Uhlitzsch am Mittwoch. Sein Club beteiligt sich damit...

