Opfer in Nordrhein-Westfalen : Rostocker Firma spendet für Wiederaufbau nach Flutkatastrophe

Das Unternehmen Umweltgerechte Kraftanlagen greift dem Kinderschutzbund Bad Münstereifel mit einer Spende von 12.000 Euro unter die Arme. Eine Kita und der Jugendklub wurden von der Flut komplett zerstört.

Rostock | In der Nacht auf den 15. Juli hatte sich der kleine Bach Erft, an dem die Kita und die Jugendeinrichtung des Kinderschutzbundes Bad Münstereifel liegen, in einen reißenden Fluss verwandelt und einen Großteil der Einrichtungen zerstört. Der in Rostock tätige Energieparkentwickler Umweltgerechte Kraftanlagen (UKA) greift den Betroffenen jetzt mit 12.000...

