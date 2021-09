25. Hanse-Tour Sonnenschein : Hobby-Radfahrer starten in Rostock zur Benefiz-Etappenfahrt

Im Rahmen der viertägigen Radtour sollen erneut Spenden zugunsten chronisch kranker Kinder gesammelt werden.

Rostock | Zum 25. Mal sind am Mittwoch Hobby-Radfahrer in Rostock zur Benefiz-Etappenfahrt Hansetour Sonnenschein gestartet. Am Morgen machten sich die Teilnehmer auf den Weg nach Torgelow im Süden Vorpommerns, darunter auch der Oberbürgermeister der Hansestadt, Claus Ruhe Madsen (parteilos). Weiterlesen: Rostocker treten für den guten Zweck wieder kräftig i...

