Aktion von Stadt und Zoo : Hunderte pflanzen Bäume in der Rostocker Heide

Der Andrang bei der Aktion „Bürger pflanzen Bäume“ war enorm, nach kurzer Zeit waren vorbereitete Setzlinge im Boden, verspätete Helfer mussten freie Ecken suchen.

Rostock | Mal etwas Gutes tun, sich lokal für die Umwelt und den Klimaschutz engagieren: Diese Gelegenheit bot sich den Rostockern bei der elften Auflage der Aktion Bürger pflanzen Bäume in der Rostocker Heide am Sonnabend. Auf einer etwa einen Hektar großen Lichtung bei Hinrichshagen konnten von 10 Uhr an knapp 4200 Setzlinge unter anderem der Arten Hainbuc...

