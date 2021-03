Warnstreik in Rostock : IG Metall stimmt Liebherr-Mitarbeiter auf Tarifrunde ein

In der Nacht zu Mittwoch soll sich auch die Nachtschicht des Krananlagenherstellers an dem Protest beteiligen.

Rostock | Mehr als 2600 Beschäftigte haben sich in der Nacht zu Dienstag an den Warnstreiks in Bremen, Hamburg, Nordwestniedersachsen und Schleswig-Holstein beteiligt, zu denen die IG Metall Küste aufgerufen hatte. In der Nacht zu Mittwoch beteiligen sich auch die Mitarbeiter des Krananlagenherstellers Liebherr in Rostock daran. Die Gewerkschaft will die Mitarb...

