Hochhäuser am Osthafen? : Rostocker Gewerbegebiet am Wasser soll urbaner werden

Aktuell sind am Osthafen vor allem Kleinunternehmen ansässig. Dies soll sich in Zukunft ändern. Das Quartier könnte zu einer „Stadt der kurzen Wege“ werden. Konkrete Vorschläge gibt es bereits.

Rostock | Ob Holzhalbinsel, Petriviertel oder ehemalige Neptun-Werft: Überall in Rostock sind in den vergangenen Jahren innenstadtnahe Wohnhäuser mit Warnowblick in die Höhe gewachsen. Optisch waren sie oft umstritten, erschwinglich dürften nur die wenigsten sein. Auch das bisherige Gewerbegebiet am Osthafen und Petridamm soll in den kommenden Jahren entwickelt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.