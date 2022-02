Hansestadt Rostock : Corona-Impfungen ohne Termin an mehreren Standorten möglich

An drei Impfstützpunkten werden in der kommenden Woche Corona-Impfungen in Rostock angeboten. Auch für Kinder ab dem Alter von fünf Jahren gibt es Impfmöglichkeiten. Es stehen insgesamt zwei Impfstoffe zur Verfügung.

Rostock | Impfen schützt, vor allem gegen einen schweren Verlauf einer Corona-Erkrankung. Trotz dessen ist, laut aktuellen Informationen des Robert-Koch-Instituts (RKI), mehr als ein Viertel der Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommerns noch nicht grundimmunisiert, also mindestens zwei mal geimpft. In Rostock gibt es deshalb auch in der nächsten Woche wieder umfangre...

