Corona in Rostock : Impfzentrum in der Hanse Messe schließt Ende August

Der Vertrag zwischen Stadt und der inRostock GmbH wird nicht verlängert, weil diese wieder Messen in der Halle veranstalten will. Das Rathaus sucht indes nach einem neuen Standort und setzt auf mobile Impfteams.

Rostock | Das Impfzentrum in der Hanse Messe in Rostock wird Ende August geschlossen. Das bestätigte nun Rathaussprecherin Kerstin Kanaa. Da die inRostock GmbH, die Betreiberin der städtischen Halle ist, diese ab September wieder für Veranstaltungen und Messen nutzen will, sei der Mietvertrag nicht verlängert worden. „Die Hansestadt wird zum 27. August das I...

