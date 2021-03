Aktion der Kirchengemeinden : Plüschesel Levi erzählt Rostocker Kindern von Ostern

Die Kirchengemeinden der Hansestadt haben ein Video gedreht und veranstalten Rallye.

Rostock | Verschiedene Kostüme liegen am Dienstag auf dem Boden der Thomas-Morus-Kirche in Evershagen. Verteilt hat sie Levi, ein kleiner Kuscheltieresel. Er berichtete an diesem Tag stolz von seiner Zeit mit Jesus. Seine Geschichte wurde auf Video festgehalten und stehen im Mittelpunkt einer Aktion der evangelischen Kirchengemeinden in Rostock. Da die Kinde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.