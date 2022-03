NSU-Terror in Rostock : Internationaler FC unterstützt Petition für Mehmet-Turgut-Weg

Nach einem Gedenken an die Opfer des NSU, schließt sich der Internationale FC Rostock nun dem Wunsch an, den Neudierkower Weg in Mehmet-Turgut-Weg umzubenennen.

Rostock | Nachdem zuletzt viele Rostocker den Opfern rechter Gewalt, konkret Mehmet Turgut, gedacht haben, hat nun auch der Internationale FC Rostock ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt. So kamen die Spieler der 2. Männermannschaft nach ihrem Spiel am Sonntag in Dierkow zusammen, um ebenfalls an Mehmet Turgut zu erinnern. Der gebürtige Türke war am 25. Februar ...

