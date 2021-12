Neues Restaurant in Rostock : Joho-Broiler Bar eröffnet am Donnerstag am Hauptbahnhof

Es ist die erste Joho-Broiler Bar in der Hansestadt. Ein weiteres Restaurant soll im Frühjahr 2022 in Warnemünde folgen.

Rostock | Auf Hochtouren wurde am Mittwoch bis zur letzte Minute gewerkelt – denn am Donnerstag um Punkt 12 Uhr sollen die ersten Broiler aus der Küche auf die Tische der Gäste fliegen. Am Rostocker Hauptbahnhof, in der Gerhart-Hauptmann-Straße, eröffnet die erste Joho-Broiler Bar in der Hansestadt. Weiterlesen und hören: Joho Broiler expandiert in Rostock u...

