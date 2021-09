Neue Hähnchen-Restaurants : Joho Broiler expandiert in Rostock und Warnemünde

Nach dem ersten Hähnchen-Restaurant in Prerow eröffnen demnächst zwei weitere Joho-Broiler-Bars – zuerst in der Innenstadt, dann in Warnemünde. Für den Kult-Gaststätte Grillstube Broiler sei das jedoch keine Konkurrenz.

Rostock | Der Broiler weckt bei vielen schöne Erinnerungen an die Vergangenheit. „Mit dem Broiler rennen wir im Osten offene Türen ein“, ist Lars Neugebauer überzeugt. Deshalb geht der operative Leiter der Rostocker Joho Gastro GmbH jetzt in die Broiler-Offensive: Nach einem ersten Hähnchen-Restaurant in Prerow auf dem Darß eröffnen demnächst zwei weitere Joho-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.