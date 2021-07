„Likedeeler“ in Rostock : Schiff seit mehr als 30 Jahren ein Ort für Kinder und Jugendliche

Nautiker entern den 1962 auf der Neptun Werft übergebenen Küstenfrachter in Schmarl. Vereinsvorsitzender Gisbert Ruhnke stellt die Entwicklung der maritimen Jugendarbeit auf dem Schiff vor.

Rostock | Während der Hanse Sail in Rostock wird am 7. August auch zum Open Ship auf das Jugendschiff „Likedeeler“ nach Schmarl geladen. Dann startet eine Party an Deck, gibt es kleine Ausfahrten mit Kuttern und Booten und diverses mehr. Jüngst sahen sich auch 22 Vertreter des Nautischen Vereins an Bord näher um und machten sich bei einem Vortrag Gisbert Ruhnke...

