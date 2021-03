Demo in Rostock : Junge Union Rostock verteilt symbolisch Knöllchen

Sie fordern unter anderem auch eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die L22 Höhe Schnickmannstraße.

Rostock | Die Junge Union Rostock (JU) demonstrierte am Donnerstagnachmittag gegen Staus, Baustellenchaos und Parkplatznot in Rostock und verteilte symbolische Knöllchen am Parkplatz Fischerbastion. Karl Raeuber, Kreisvorsitzender der JU Rostock und Jens Kindloff-Rühse, Sprecher für Verkehr und Mobilität der JU Rostock, fordern weniger Ampeln, eine moderne ele...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.