Abschied nach 30 Jahren im Ortsbeirat : Rostocker Karl Scheube verlässt den Chefsessel in Brinckmansdorf

Wie sich der Stadtteil in den letzten Jahrzehnten verändert hat, an was es in Brinckmansdorf noch fehlt und welche Wünsche er für den Stadtteil hat, verriet der 79-Jährige im Interview.

Rostock | 30 Jahre lang hat sich Karl Scheube (SPD) im Ortsbeirat des Rostocker Stadtteils Brinckmansdorf engagiert, indem aktuell 8.521 Menschen leben. Geleitet hat er das Gremium als Vorsitzender 25 Jahre lang. Sein Stadtteil reicht von der Kassebohmer Kiesgrube über Kassebohm, Brinckmansdorf, Brinckmanshöhe, Riekdahl, Alt Bartelsdorf bis zum Dierkower Damm. ...

