Alkoholabstinenz im Dry January : Rostocker Sozialtherapeut warnt vor falschen Schlüssen

Einen Monat keinen Alkohol trinken – das ist die Idee des „Dry January“. Gesundheitlich hat das ausschließlich positive Auswirkungen, doch für ein Umdenken im Umgang mit Alkohol muss noch mehr passieren, sagen Experten.

Rostock | Gesund und alkoholfrei in das neue Jahr starten. Unter diesem Motto rief die Firma Getränkeland in Rostock kurz nach dem Jahreswechsel den „Dry January“ aus und startete das Jahr 2022 mit einer zehnprozentigen Rabattaktion auf mehr als 100 alkoholfreie Biere und Spirituosen in ihren Filialen. „Wir wollen die Kunden zum bewussteren Trinken animieren“, ...

