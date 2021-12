Rostock : Kinder simulieren Einbruch in zugefrorenen Teich und lösen Großeinsatz aus

Im Stadtteil Toitenwinkel simulierten mehrere Kinder, dass sie ins Eis eines Teiches eingebrochen wären und lösten so einen riesigen Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst aus.

Rostock | Am Sonntagabend simulierten mehrere Kinder, dass sie ins Eis eines Teiches im Stadtteil Toitenwinkel eingebrochen wären und lösten so einen riesigen Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst aus. Zu dem Vorfall kam es nach Angaben der Einsatzkräfte gegen 19 Uhr. Passanten, die gerade um den Teich am Friedensforum spazierten, hörten plötzlich Schreie vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.