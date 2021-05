Modellprojekt statt Notbetreuung : Kitas und Schulen in Rostock sollen wieder komplett öffnen

Dafür müssten Eltern zweimal pro Woche einen negativen Corona-Test vorlegen. Rostock will die Idee beim Land durchboxen.

Rostock | Schluss mit der Notbetreuung in Kitas und Schulen in Rostock. Die Hansestadt will die Einrichtungen so schnell wie möglich wieder komplett öffnen. Das erklärte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) auf der Sitzung des Hauptausschusses der Bürgerschaft am Dienstag. Für ein entsprechendes neues Modellprojekt hätte er sich bereits beim Land sta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.