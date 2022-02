Nach 30 Jahren ist Schluss : Hansa Rostock muss sich neuen Stadionsprecher suchen

Seit Jahrzehnten steht Klaus-Jürgen Strupp am Spielfeldrand beim Zweitligisten im Ostseestadion. Das soll schon in Kürze ein Ende haben: die Hintergründe.

Rostock | Für viele Hansa-Fans ist er die Stimme von Hansa Rostock. Wenn Klaus-Jürgen Strupps Worte die Spieler vorstellen oder die Hansa-Hymne durch die Lautsprecher des Ostseestadions ankündigen, ist klar, dass in wenigen Minuten das nächste Heimspiel des Zweitligisten beginnt. So wird es auch am Freitag beim Derby gegen Werder Bremen sein. Doch schon in Kürz...

