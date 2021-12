La Havanna-Bar in der KTV : Rostocker Kneipenwirt Ulf Blodow wird Straßenbahnfahrer

Nach 20 Jahren in der Szene verabschiedet sich der 51-Jährige als Inhaber der La Havanna-Bar in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Für ihn steht ein ungewöhnlicher Berufswechsel an.

Rostock | Als Kneipenwirt ist er eine Institution in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV). Gäste gehen nicht in die La Havanna-Bar, sondern sie gehen zu Ulf. Gemeint ist Ulf Blodow, seit 20 Jahren in der Rostocker Gastronomieszene unterwegs und seit 2009 Inhaber der Havanna-Bar in der Waldemarstraße 1 direkt am Margaretenplatz. Wer hier auf eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.