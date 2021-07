Kolumne am Dienstag : Die Blitzarbeiter

Dass sich manche Dinge aus der Jugendzeit hartnäckig halten, weiß NNN-Autorin Maria Rosenberger.

Rostock | Bevor ich erwachsen wurde und aus dem elterlichen Nest ausflog, lebte ich mit meinem Papa in einem beschaulichen kleinen Haus in Doberan. Mein Zimmer lag zur Straßenseite hinaus, aber da in unserer Ortschaft richtiger Verkehr etwa so oft wie der Bus auftauchte – also etwa drei Mal am Tag, und manchmal auch gar nicht – störte mich das nicht besonders. I...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.