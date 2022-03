Kolumne von Maria Rosenberger : Der Spieß geht weiter

Unsere Kolumnistin Maria Rosenberger berichtet von Alltäglichem, Kuriosem und Unterhaltsamem aus ihrem Leben in Rostock.

Rostock | Wie viele von Ihnen vielleicht noch wissen, bin ich in meinen Mittzwanzigern langsam dem Spießertum anheim gefallen: Ich fing an, mich über richtig proportionierte Spannbettlaken, sauber abschließende Fußleisten und ineinander stapelbare Tupperdosen zu freuen, und vor allem fing ich an, mir praktische Sachen zum Geburtstag zu wünschen. Scheußlich. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.