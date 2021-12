Kolumne von Maria Rosenberger : Rette mich, wer kann!

Unsere Kolumnistin Maria Rosenberger berichtet von Alltäglichem, Kuriosem und Unterhaltsamem aus ihrem Leben in Rostock.

Rostock | Ich vertrete die Meinung, dass jeder Mensch in seinem Leben mindestens ein Date gehabt haben muss, das so unfassbar fremdschämig und grauenhaft war, dass man Hilfe von außen brauchte, um sich wenigstens halbwegs elegant aus der Affäre zu ziehen. Ich für meinen Teil hatte Dutzende solcher Momente, und der Boden konnte sich in keinem von ihnen schnell g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.