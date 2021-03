Kolumne zur Woche : Mensch ärgere dich nicht, Madsen!

Ob Oberbürgermeister Madsen die Kanzlerin mit seinen Metaphern überzeugen kann, bezweifelt Redakteur Stefan Menzel.

Rostock | Bisher kamen nur die Mitglieder der Bürgerschaft und geneigte Beobachter der Kommunalpolitik in ihren Genuss. Aber jetzt ist noch nicht einmal einmal die Kanzlerin vor den oberbürgermeisterlichen Metaphern sicher. Am Sonntag vor dem anstehenden Corona-Gipfel von Bundes- und Landespolitikern ließ Claus Ruhe Madsen einen Brief an Angela Merkel verbreite...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.