Kolumne zur Woche in Rostock : Gehörig die Schnauze voll

Es braucht mehr Solarmülleimer, um viel Müll so zu pressen, sodass dieser nicht die Innenstadt verschmutzt, konnte Redakteurin Aline Farbacher feststellen.

Rostock | In der vergangenen Woche durfte in der Rostocker City wieder geshoppt werden. Spätestens am Sonnabend waren allerdings nicht nur die Geschäfte voll, sondern auch die neuen Solarpapierkörbe. Dabei hatte Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) alle Hoffnung für eine reinlichere Innenstadt in die Wundereimer mit solarbetriebener Presse gelegt. Anders als ...

