Kommentar von Malte Fuchs : Katz-und-Maus-Spiel bei Rostocker Protesten muss ein Ende haben

Auf zukünftigen Demonstrationen müssen Corona-Regeln unbedingt eingehalten werden, meint NNN-Autor Malte Fuchs.

Rostock | Lesen Sie dazu: Rechtsextreme versuchten Rostocker Corona-Demonstration zu kapern Die Corona-Demonstration lief am Montag zum zweiten Mal in Folge in der Rostocker Innenstadt aus dem Ruder. Wieder demonstrierten Tausende fernab der angemeldeten Demonstrationsroute. Dabei strapazieren die Corona-Kritiker die Solidarität derjenigen, die bereits geimp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.