Kommentar von Stefan Menzel : Nur Zusammenhalt macht Rostocks Kleingärtner stark

Nur ein Kleingartenverband, hinter dem die Mitglieder geschlossen stehen, kann sich entschlossen für deren Interessen einsetzen, meint Redakteur Stefan Menzel.

Rostock | Lesen Sie dazu: Rostocker Kleingärtner kritisierten Verbandsspitze hart Rostocks Kleingärtner stehen vor großen Herausforderungen in den nächsten Jahren. Denn immer wieder liebäugeln Investoren und Stadtplaner mit den vielfach seit Jahrzehnten gepachteten Parzellen in besten Lagen. Den Kahlschlag am Groten Pohl in der Südstadt noch in den Knochen w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.