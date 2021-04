Kommentar von Stefan Menzel : Zu viel Wohnungsbau könnte für Rostock zur Falle werden

Hunderte Wohnungen im Neubau steht eine stagnieren Bevölkerungszahl gegenüber, stellt Redakteur Stefan Menzel fest.

Rostock | Lesen Sie dazu: Studierendenwerk will 300 Wohnungen errichten Gehlsdorf ist mit mehreren Vorhaben ganz vorne dabei, am Werftdreieck wie auch auf dem Groten Pohl sollen in den nächsten Jahren welche entstehen, in der Neubrandenburger Straße sind es hunderte und besonders für Studenten wird in der Südstadt und der Kröpeliner-Tor-Vorstadt geplant und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.