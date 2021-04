Kommentar von Katrin Zimmer : Zur Stärkung des ÖPNV ist in Rostock jedes Mittel recht

Schon Kleinigkeiten können für Unentschlossene das Zünglein an der Waage sein, sagt NNN-Chefreporterin Katrin Zimmer.

Rostock | Lesen Sie dazu: RSAG will mit neuer Technik mehr Fahrgäste anlocken Neu ist die Idee des Echtzeit-Fahrplans auf dem Smartphone mitnichten. Doch ohne App war es in Rostock bisher nicht möglich, aktuelle Verkehrsinformationen von Bus und Bahn direkt aufs Handy zu bekommen. Wirklich genau waren die Abfahrtszeiten nur an den Haltestellen, an denen die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.