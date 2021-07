Kommentar von Aline Farbacher : Nun müssen wenigstens die Versprechen gehalten werden

Damit der Frust bei den Anwohnern nicht weiter steigt, muss die Stadt Versäumtes nachholen und während des Modellversuchs für einen autofreien Barnstorfer Weg den Kontakt zu ihnen suchen, sagt Redakteurin Aline Farbacher.

Rostock | Lesen Sie hierzu: Anwohner kritisieren autofreies Modellprojekt in Rostock In einer Sache sind sich Gastronomen, Anwohner als auch der zuständige Bausenator Holger Matthäus (Grüne) einig. Die Information zum Modellprojekt „Sommerstraße Am Brink“ in Rostock wurden nicht früh genug übermittelt, zu wenig die Betroffenen im Vorfeld beteiligt. Aber nun ist ...

