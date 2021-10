Heiligen-Geist-Kirche Rostock : Musik aus dem jüdisch-christlichen Kulturkreis erklingt

Die Heiligen-Geist-Kirche am Rostocker Margaretenplatz lädt am Sonntag zu einem Konzert ein.

Rostock | Musik in der Heiligen-Geist-Kirche am Rostocker Margaretenplatz: Im Zuge der interreligiösen Veranstaltungsreihe „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ wird am Sonntag, 24. Oktober, um 18 Uhr zu einem Konzert in das Gotteshaus in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt eingeladen. Das in mehreren Ländern Europas präsentierte Projekt hat zum Ziel, eine Brücke...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.