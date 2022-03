Wegen Corona : Konzert von Bonnie Tyler in Rostocker Stadthalle abgesagt

Der Auftritt der englischen Sängerin in der Hansestadt kann nicht stattfinden. Auch einen Ausweichtermin gibt es noch nicht.

Rostock | Bedingt durch die Corona-Pandemie muss das geplante Konzert von Bonnie Tyler am 24. März in der Stadthalle Rostock abgesagt werden, informiert das Concertbüro Zahlmann. Veranstalter Burghard Zahlmann bedauert die Absage zutiefst. „Durch die unterschiedlichen Corona-Bedingungen in den einzelnen Bundesländern ist es uns leider nicht möglich, die geplant...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.