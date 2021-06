IGA-Park Rostock : Open Air Konzert von Peter Maffay ist abgesagt

Das Konzert am 10. September kann coronabedingt nicht stattfinden. Die Tickets werden erstattet.

Rostock | Am 10. September wollte Peter Maffay ab 20 Uhr die Bühne im IGA-Park rocken. Nun teilten die Känguru Production auf Facebook mit, dass das Open Air Konzert in Rostock coronabedingt nicht stattfindet. Facebook Iframe „Wir alle haben bis zuletzt dafür gekämpft, die Open Airs zu spielen. Bei allen Fortschritten in der Pandemiebekämpfung müssen wi...

