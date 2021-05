Rostock : Häusliche Gewalt ist trotz Corona kein Problem in Lichtenhagen

Das Mehr an Zeit in den eigenen vier Wänden schlägt sich erfreulicherweise nicht in den Zahlen nieder.

Rostock | Auch nach über einem Jahr Pandemie lässt sich statistisch nicht belegen, dass im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen ein erhöhtes Gewaltpotenzial zu beobachten ist. Eine erfreuliche Nachricht, findet Revierleiter Stefan Damrath, der dem Ortsbeirat am Dienstag die aktuelle Kriminalitätsstatistik präsentierte. Weiterlesen: Gefangene helfen Jugendlichen:...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.