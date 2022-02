Rostock : Ladendetektiv stellt jugendliches Diebestrio

Geschnappt wurden die drei Mädchen in einer Drogerie. Vorher stahlen sie bereits Kleider und Schmuck aus einem anderen Geschäft. Die Polizei nahm Strafanzeigen auf.

Rostock | Drei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren wurden am Montag auf einer Diebestour in Rostock erwischt, teilte die Polizei am Dienstag mit. In einer Drogeriefiliale in der Kröpeliner Straße wurden sie über die Überwachungskamera dabei beobachtet, wie sie mehrere Verpackungen mit Tabletten in ihren Handtaschen entleerten. Als die drei anschließend den Ka...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.